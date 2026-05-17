“New Member“ für den Neuanfang der SG Kumhausen-Altfraunhofen

Das neue Trainerteam der SG für die Saison 26/27: v.l. Thomas Niedermeier, Matthias Krautner, Daniel Veit – Foto: Sebastian Furtner

Während Krautner, trotz zweier schwerer Jahre, weiterhin als Headcoach hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft und im Umfeld genießt, gelang den SG Verantwortlichen mit Thomas Niedermeier als Zugpferd und spielendem Trainer ein entscheidender Schritt für die Zukunft. Tom konnte sich die letzten zwei Jahre im Bezirksligateam „der Grafen“ erfolgreich als Torjäger behaupten und möchte sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen.

Mit Matthias Krautner, Thomas Niedermeier und Daniel Veit geht die SG Kumhausen/Altfraunhofen mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2026/27. Die drei stehen für unterschiedliche Charaktere und Stärken – gemeinsam aber für genau das, was die neue SG verkörpern will: Bodenständigkeit, klare Werte, Fußball-Kompetenz und echte Identifikation mit dem Projekt.

Im kleinen FuPa-Frage-Antwort-Spiel stellen sich die drei Coaches nun selbst vor:

Mit Daniel Veit kommt kein unbekannter Übungsleiter, er hat mit 09 Landshut bereits einen „Neuanfang“ erfolgreich gestaltet und komplettiert das Team daher als wichtiger Baustein im sportlichen Aufbau. Zudem ist er seit einigen Jahren wohnhaft in Altfraunhofen und dort bereits bestens integriert.



🎙️ Matthias Krautner

Was war für dich der Hauptgrund, weiter Teil der SG zu bleiben?

„Weil ich merke, dass sich im Verein gerade wirklich etwas bewegt. Viele Leute ziehen an einem Strang und man spürt, dass etwas aufgebaut werden soll – nicht nur kurzfristig.“

Für was soll eure Mannschaft nächste Saison stehen?

„Für Zusammenhalt, Disziplin und Leidenschaft. Wir wollen unangenehm zu bespielen sein, aber trotzdem auch fußballerisch Lösungen finden.“

Wie würdest du euer Trainerteam beschreiben?

„Unterschiedliche Typen, aber genau das macht’s spannend. Jeder bringt andere Ideen und Erfahrungen mit.“

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🎙️ Daniel Veit

Warum hast du dich für das Projekt SG entschieden?

„Weil ich das Gefühl habe, dass hier wirklich etwas entstehen kann. Die Gespräche waren offen und ehrlich und man merkt, dass viele Leute richtig Bock auf die neue Aufgabe haben.“

Was bringst du persönlich ins Trainerteam ein?

„Ich glaube, ich bin jemand, der viel kommuniziert und versucht, die Jungs mitzunehmen. Gerade im Amateurfußball ist das extrem wichtig.“

Auf was freust du dich am meisten?

„Einfach wieder gemeinsam etwas aufzubauen – mit vielen bekannten Gesichtern und einer neuen Dynamik.“

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🎙️ Thomas Niedermeier

Tom, du kehrst als spielender Trainer zurück – warum jetzt?

„Weil mich die Gespräche überzeugt haben. Ich kenne viele Leute im Umfeld und habe das Gefühl, dass die SG jetzt den richtigen und notwendigen Weg für die Zukunft einschlägt. Der Neuanfang kommt für mich zur richtigen Zeit und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten.

Wie wichtig ist dir der regionale Bezug?

„Sehr wichtig. Amateurfußball lebt von Identifikation und genau das soll man bei uns wieder spüren.“

Was willst du der Mannschaft mitgeben?

„Mut und Mentalität. Gerade in schwierigen Phasen musst du als Team zusammenstehen.“

Was erwartest du von der kommenden Saison?

„Sicher keine einfache Saison – aber eine interessante. Wenn wir als Gruppe funktionieren, kann sich etwas entwickeln.“

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🔴⚪️ „Mehr als nur eine normale SG“

Die Verantwortlichen der SG betonen, dass der Fokus künftig nicht nur auf einzelnen Ergebnissen liegen soll, sondern auf einer langfristigen sportlichen Entwicklung.

Mit dem neuen Trainerteam soll eine klare Struktur geschaffen werden, die Spieler aus beiden Vereinen zusammenführt und sich gleichzeitig mehr Identifikation rund um die SG entwickelt - auf die man gemeinsam wieder Stolz sein kann.“