Nevzat Dursun neuer Cheftrainer beim SSV Zuffenhausen

Nach einem schwachen Saisonstart und vielen Unruhen wollen wir jetzt gemeinsam wieder Ruhe, Leidenschaft und Aufbruchsstimmung in den Verein bringen!

Wir freuen uns daher, bekanntzugeben, dass Nevzat Dursun ab sofort das Amt des Trainers unserer 1. Mannschaft übernimmt! 💪

Nevo ist beim SSV kein Unbekannter – der bisherige Spieler-Co-Trainer hat nahezu jeden Spieler der Mannschaft selbst geholt, sie in entscheidenden Phasen übernommen und mit großem Einsatz bis in die Relegation geführt. Seine Leidenschaft, sein Zusammenhalt und sein Herz für den Verein stehen für das, was den SSV ausmacht: Freundschaft, Familie und Fußball mit Herz. 💚⚽