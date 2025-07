– Foto: © Sport Desk

Neuzugangsfreuden statt Abgangsfrust Acht Abgänge, neun Zugänge - bei der Spielvereinigung Geratal war diesem Sommer - teilweise ungeplant - sehr viel los. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Geratal Steven Reinhold Jeremy Weisheit Artim Ramadani + 6 weitere

Gemeinsam mit Sportdirektor Tobias "Hucker" Huck blicken wir auf die Transferaktivitäten bei der SpVgg Geratal (>> Alle Zu- & Abgänge hier), die Auswahl der Neuzugängen und die Ziele für die kommende Spielzeit...

FuPa Thüringen: Hallo Hucker, wie bewertest euren Transfersommer?

Tobias Huck: Die hohe Fluktuation in diesem Jahr ist schon immens. Es war schon teilweise absehbar, dass uns einige Spieler verlassen. Dass es am Ende so viele geworden sind, hat uns natürlich vor eine riesige Herausforderung gestellt. Die Gründe der Abgänge sind völlig verschieden, sei es sportlich, privat oder einfach mal einen Tapetenwechsel. Es gab auch Fälle, wo wir als als Verein einen Wechsel nahgelegt haben. Unterm Strich gehört das einfach auch dazu. Wichtig ist, dass man sich immer in die Augen schauen kann. Was heute im Fußball so ist, kann morgen schon wieder ganz anders sein. FuPa Thüringen: Hast du eine Erklärung, warum euch so viele Leistungsträger verlassen haben?

Hucker: Gute Frage, dass meinst du sicherlich auf die Namen bezogen! Alle Spieler die uns verlassen haben waren Stammspieler,jeder einzelne hätte seinen positiven Beitrag für eine bessere Saison beitragen können. Es ist mir zu einfach, immer auf andere zu schauen und zu sagen,wie schlecht das oder jenes ist.

FuPa Thüringen: Wie habt ihr das versucht zu kompensieren? Worauf hast du bei den Neuzugängen geachtete?

Hucker: Da komme ich gleich auf den Punkt. Wir im Verein sind uns bewusst, dass eine Mannschaft nicht an einer Platzierung, ein Spieler nicht an einem Tor, ein Torhüter nicht nach einem Fehler beurteilt werden muss. Wir möchten eine Mannschaft, die diesen Verein lebt, ihn nach außen würdig repräsentiert. Wir wollen ein Kollektiv, das mit Freude und Spaß macht, was sie von Kleinauf machen, einfach Fußball spielen. Das ist das Anforderungsprofil an die neuen Jungs,d ie wir gesucht haben. Ob 35 oder 18, ob aus Erfurt oder einem Dorf, spielt keine Rolle. FuPa Thüringen:Wie schätzt du die Qualität eurer Neuzugänge ein?

Hucker: Sehr optimistisch und positiv. Sicherlich wird der ein oder andere noch ein bisschen Zeit benötigen, aber das ist kein Problem. Die Jungs bekommen keinen Druck. Es liegt an ihnen was sie daraus machen. Ich bin überzeugt davon, das alle Landesligaformat haben oder in kurzer Zeit haben werden.