🔥 Neuzugang zwischen den Pfosten: Niklas Nievelstein! 🧤

Wir freuen uns, mit Niklas Nievelstein einen Keeper für Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen. Niklas ist Rechtsfuß – und bringt genau die Ruhe mit, die man hinten drin braucht.
Seine fußballerische Ausbildung hat Niklas in der Jugend bei Arnoldsweiler genossen, später war er u. a. in Birkesdorf und beim 1. FC Düren III aktiv. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt gehen will.
Spannend: In der Jugend hat Niklas sogar mal als Stürmer gespielt – bevor er sich bewusst für die Rolle im Tor entschieden hat. Und genau dort fühlt er sich am wohlsten: Kreisliga C- und B-Erfahrung, gutes Spielverständnis und vor allem ein klarer Kopf, wenn’s mal brenzlig wird – „Ruhe bewahren“ ist bei ihm nicht nur ein Spruch.
Willkommen bei der Victoria, Niklas!
Auf viele sichere Paraden, klare Kommandos und eine starke Zeit im Team. 🖤❤️
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Niklas Nievelstein, Trainer Kai Schiefbahn
