🔥 Neuzugang zwischen den Pfosten: Niklas Nievelstein! 🧤

Wir freuen uns, mit Niklas Nievelstein einen Keeper für Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen. Niklas ist Rechtsfuß – und bringt genau die Ruhe mit, die man hinten drin braucht.

Seine fußballerische Ausbildung hat Niklas in der Jugend bei Arnoldsweiler genossen, später war er u. a. in Birkesdorf und beim 1. FC Düren III aktiv. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt gehen will.