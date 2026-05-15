Neuzugang zur Saison 2026/27: Lukas Brinovec verstärkt die DJK Schlatt

Weiterer Sommerneuzugang für die Saison 2026/27

Die DJK Schlatt 1962 e.V. freut sich, mit Lukas Brinovec den nächsten jungen Spieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen!

Lukas wechselt aus der A-Jugend der SG Markgräflerland zu uns und bringt bereits viel fußballerisches Potenzial mit. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach im Training unserer 1. Mannschaft dabei und konnte dort seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Nun geht er den nächsten Schritt im Aktivenbereich bei der DJK Schlatt – und wir sind überzeugt, dass er alles mitbringt, um seinen Weg gemeinsam mit uns zu gehen und sich bei uns erfolgreich weiterzuentwickeln.