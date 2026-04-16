Neuzugang zur Saison 2026/27: Luis Maier verstärkt die DJK Schlatt

Die DJK Schlatt 1962 e.V. freut sich, den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntzugeben:

Luis ist ein junger, talentierter Spieler aus den eigenen Reihen, der nun den nächsten Schritt geht und in den aktiven Bereich der DJK Schlatt aufrückt. Besonders stolz sind wir darauf, dass er den Weg aus unserer Jugend in die Mannschaft gefunden hat.

Trotz seines jungen Alters konnte Luis bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und überzeugt mit großem Potenzial, Ehrgeiz und echter Leidenschaft für den Fußball.