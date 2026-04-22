Neuzugang zur Saison 2026/27: Jona Lößner verstärkt die DJK Schlatt

Auch Jona konnte bereits erste Erfahrungen in unserer 1. Mannschaft sammeln – sowohl im Training als auch in Pflichtspielen – und hat dabei sein Können unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen echten Zukunftsspieler, der sich bei uns optimal weiterentwickeln kann. Die Voraussetzungen dafür bringt er definitiv mit: starke technische Fähigkeiten, viel Spielverständnis und großes Potenzial für die kommenden Jahre.



Wir freuen uns sehr, dass du deinen Weg weiterhin im Trikot unserer DJK gehst, Jona, und sind gespannt auf deine weitere Entwicklung!