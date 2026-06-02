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Vereinsnachrichten
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Neuzugang zur Saison 2026/27: Emre Cicek verstärkt die DJK Schlatt
Mit Emre Cicek dürfen wir zur Saison 2026/27 ein weiteres vielversprechendes Talent aus den eigenen Reihen bei der DJK Schlatt 1962 e.V. im Aktivenbereich begrüßen.
Emre kommt direkt aus unserer A-Jugend und konnte in der vergangenen Zeit bereits erste Einsätze in unseren aktiven Mannschaften sammeln. Dabei hat er wichtige Erfahrungen im Herrenbereich gewonnen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt.
Besonders freut es uns, erneut einen jungen Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich integrieren zu dürfen. Die Förderung und Entwicklung unserer Nachwuchsspieler hat bei der DJK Schlatt seit Jahren einen hohen Stellenwert und bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil unserer Vereinsphilosophie.
Lieber Emre, wir freuen uns, dass du deinen Weg bei der DJK Schlatt weitergehst. Für die Saison 2026/27 wünschen wir dir viel Erfolg, Gesundheit und vor allem viel Spaß im Aktivenbereich!