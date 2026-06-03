Neuzugang zur kommenden Saison für den SV Holthausen Biene

Der SV Holthausen Biene verstärkt seinen Kader für die kommende Saison in der Landesliga Weser-Ems mit Jannis Schnebeck. Der 26-Jährige wechselt vom SV Eltern an den Biener Busch und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Die Verantwortlichen schließen damit nach einigen Abgängen im Sommer eine weitere Lücke und sorgen für zusätzliche Verstärkung sowie mehr Flexibilität.
In der abgelaufenen Saison lief er für den SV Eltern in der Emslandliga auf und war mit 35 Scorerpunkten ein entscheidender Faktor für den Klassenerhalt. Auch in den beiden Jahren zuvor trug er mit zahlreichen Treffern maßgeblich zum Erfolg seines Vereins bei.
„Jannis hat in den letzten Jahren gezeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt und zu welchen Leistungen er fähig ist. Er hat sich bei uns diese Chance absolut verdient, und wir sind überzeugt, dass er eine enorme Verstärkung für unseren Kader sein wird. Durch seine Torgefahr gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in der Offensive, mit der wir in der kommenden Saison überzeugen wollen“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.
Beim SV Holthausen-Biene trifft der 26-Jährige auf Maik Möhlenkamp, einen weiteren Neuzugang, mit dem er bereits zwei Jahre beim VfL Herzlake in der Bezirksliga zusammengespielt hat. Auch Timo Nichau ist ein alter Bekannter aus seiner Jugendzeit beim SV Meppen.
„Ich möchte die Chance nutzen, mich auf höherem Niveau zu beweisen und die Herausforderung in der Landesliga anzunehmen. Beim SV Holthausen Biene bekomme ich die optimalen Möglichkeiten und freue mich darauf, mit der Mannschaft in der kommenden Saison anzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Schritt für meine sportliche Weiterentwicklung ist und die Spielphilosophie gut zu mir passt“, so Jannis Schnebeck.
Weitere vielversprechende Gespräche über mögliche Engagements in der Landesligamannschaft des SV Holthausen Biene für die kommende Saison sind bereits im Gange. In den kommenden Wochen darf man gespannt sein, welche weiteren Spieler noch zum Kader des SV Holthausen Biene dazustoßen werden, bevor Trainer Emiel ten Donkelaar die Mannschaft Ende Juni zum Beginn der Sommervorbereitung wieder auf dem Platz begrüßen wird.