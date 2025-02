Neuzugang: VSG Altglienicke holt Drittliga-Erfahrung

Kann er der VSG Altglienicke helfen, zurück in die Erfolgsspur zu finden? Seit vier Spielen warten die Berliner auf einen Dreier in der Regionalliga Nordost. Zuletzt verlor das Team von Trainer Semih Keskin am Wochenende knapp gegen den Halleschen FC (1:2). Heute präsentierte der Klub mit Hamza Saghiri einen weiteren Neuzugang. Der 27-Jährige ist im Mittelfeld-Zentrum zu Hause. Ausgebildet wurde er bei Alemannia Aachen, wechselte anschließend zu Viktoria Köln. Dort konnte der Rechtsfuß den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Mit der Empfehlung von 32 Drittliga-Partien wechselte Saghiri im Sommer 2020 zu Waldhof Mannheim. Auch dort spielte er in der 3. Liga. 2022 ging er zurück nach Köln. Insgesamt 118 Drittliga-Spiele stehen in seiner Vita. Zuletzt spielte der Neuzugang der VSG Altglienicke in der rumänischen ersten Liga bei ACSM Politehnica Iasi.

