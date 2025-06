Neuzugang von Rain/Lech: Schalding angelt sich Alisanovic

Wie angekündigt hat der SV Schalding-Heining in Sachen Personal für die Saison 2025/2026 noch einmal nachgelegt. Vom letztjährigen Ligakonkurrenten und Absteiger TSV 1896 Rain/Lech kommt Benito Alisanovic in den Passauer Westen. Der 22-jährige Defensivspezialist, der mit dem Wechsel seinen Lebensmittelpunkt in die Dreiflüsse-Metropole verlegen wird, konnte in seiner Jugendzeit eine professionelle Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten FC Ingolstadt genießen. Bei den "Schanzern" absolvierte der Defensvimann auch sein erstes Herrenjahr in der U21-Mannschaft, eher weitere Stationen beim VfR Garching und TSV Nördlingen folgten. Bis dato hat der Neu-Schaldinger 71 Partien in der zweithöchsten Amateurklasse bestritten.