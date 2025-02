Neuzugang und Trainerwechsel beim Kreisoberligisten

Pöhls wurde in den Nachwuchsabteilungen des SV Union Neuruppin, MSV 1919 Neuruppin und SV Eintracht Alt Ruppin ausgebildet, bevor er vor anderthalb Jahren zum SV Union Neuruppin in die Landesklasse wechselte. Nun kehrt er in die Kreisoberliga zurück und wird in der Rückrunde mit der Rückennummer 8 für den TSV Wustrau auflaufen.

Jens Törber übernimmt als Interimstrainer