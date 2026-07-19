Neuzugang trifft doppelt: Verbandsligist siegt ungefährdet

Für Dorfmerkingen war dieser Vergleich wichtig, weil er mehr Alltagstauglichkeit versprach als ein Turnierformat. Gegen Crailsheim ging es nicht um kurze Eindrücke, sondern um Rhythmus, Spielkontrolle und die Frage, wie belastbar die Abläufe über eine längere Distanz schon sind. Die Mannschaft blieb ohne Gegentor und setzte sich am Ende verdient durch.

Der erste Treffer fiel kurz vor der Pause. Steffen Kienle traf in der 42. Minute zum 1:0 und gab der Partie damit eine andere Richtung. Nach dem Seitenwechsel machte Baris Acikgöz den Unterschied. Innerhalb von nur zwei Minuten erhöhte er in der 63. und 64. Minute auf 3:0 und entschied den Test endgültig. Gerade solche Phasen, in denen ein Spiel konsequent auf die eigene Seite gezogen wird, sind in der Vorbereitung wertvoll.

Natürlich bleibt ein Sieg gegen einen Landesligisten im Juli ein Ergebnis mit begrenzter Aussagekraft. Doch für Dorfmerkingen zählt, dass der erste reguläre Test geordnet verlief, die Defensive stand und vorne die nötige Effizienz sichtbar wurde. Nach den Turniereindrücken war das ein Schritt hin zu mehr Struktur.