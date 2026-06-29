Neuzugang trifft doppelt: Bersenbrück startet mit knappem Sieg Oberligist setzt sich beim OSC Bremerhaven mit 2:1 durch – Neuzugang feiert gelungenes Debüt von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der TuS Bersenbrück ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Beim Bremenligisten OSC Bremerhaven gewann die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks mit 2:1. Matchwinner war Neuzugang Lejs Bukvic, der bei seinem ersten Einsatz beide Treffer erzielte.

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Bremerhavener Nordseestadion erwischte der TuS einen gelungenen Auftakt in die Sommervorbereitung. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Neuzugang Lejs Bukvic die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Der Offensivspieler, der erst vor wenigen Tagen vom FC Oberneuland verpflichtet worden war, erzielte in der 45. Minute das 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bukvic der auffälligste Akteur. In der 54. Minute erhöhte der 20-Jährige mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf einen erfolgreichen Testspielauftakt.

Anschlusstreffer kommt zu spät Der OSC Bremerhaven gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 70. Minute durch E. Jobe per Foulelfmeter auf 1:2. Weitere Treffer ließen die Bersenbrücker Defensive und Torhüter jedoch nicht mehr zu, sodass der Oberligist den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigte. Für den neuen Cheftrainer Hanjo Vocks bot die Begegnung die erste Gelegenheit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen. Der Sieg dürfte dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Vorbereitungswochen geben.