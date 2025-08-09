Neuzugang trifft auch im zweiten Spiel: Einheit mit historischem Sieg

Dabei geriet die Mannschaf von Florian Mehr nach der langen Reise in die Lausitz zunächst früh ins Hintertreffen. Schon in der vierten Minute schoss Andy Hebler die Krieschower mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch - bis Wernigerode die Partie in der Schlussphase durch zwei Neuzugänge drehte. Erst egalisierte Benjamin Crouse St. Louis für die Gäste in der 72. Minute, dann traf Nyger Hunter wenige Minuten vor dem Schluss mit einem abgefälschten Schuss zur Führung (87.).

Der 25-Jährige hatte schon im Heimspiel gegen Sandersdorf genetzt. Vor seinem Wechsel in den Harz in diesem Sommer stürmte der US-Amerikaner in der Verbandsliga des Saarlandes für die SV Elversberg II. Für den FC Homburg sammelten der Angreifer zuvor auch schon einige Regionalliga-Minuten. In seinen ersten Einsätzen für Wernigerode hat der Neuzugang bereits bewiesen: Er weiß, wo das Tor steht. Zum Spielerprofil:

>> Nyger Hunter

