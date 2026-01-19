Neuzugang Tosun trifft sofort: Landsberg gewinnt wildes Testspiel

Der TSV Landsberg startet die Vorbereitung für den Bayernligaauftakt. Das erste Testspiel gegen Landesligist TSV 1860 Rosenheim verlief turbulent.

Landsberg – Der TSV Landsberg ist mit einem Sieg in die Wintervorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Chris Rech mit 4:3 gegen den TSV Rosenheim durch. Die Partie fand unter schwierigen Bedingungen statt, da der Platz stark vereist war.

Rosenheim ging in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung. In der 39. Minute gelang Luca Dollinger der Treffer zum 1:2. Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Rosenheimer nochmals auf 1:3, ehe Jeton Abazi in der 42. Minute mit dem Tor zum 2:3-Pausenstand erneut verkürzte.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem TSV Landsberg in der 48. Minute durch Jeton Abazi der Ausgleich. In der 57. Minute erzielte Neuzugang Ünal Tosun schließlich den Treffer zum 4:3- Endstand.