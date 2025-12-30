Neuzugang: Tennis Borussia bedient sich bei Regionalligisten

Nach einer enttäuschenden Hinrunde bastelt Tennis Borussia in der Winterpause am Kader. Der erste Neuzugang kommt aus der Regionalliga Nordost.

Bei TeBe war in den vergangenen Tagen einiges los. Das Trainerteam rund um Umberto Sacchi bekommt trotz der bisher enttäuschenden Saison weiter das Vertrauen, dafür musste der sportliche Leiter Manuel Cornelius gehen (FuPa berichtete). Und auch jetzt geht es weiter rund, dieses Mal aber mit positiven Nachrichten. Denn der Oberligist konnte seinen ersten Winter-Neuzugang präsentieren.

Steven Roßbach kommt von Hertha 03 Zehlendorf und soll die Defensive der Lila-Weißen verstärken. Der 21-Jährige, der unter anderem in Jena und Babelsberg ausgebildet wurde, sammelte beim RSV Eintracht Stahnsdorf zunächst Oberliga-Erfahrung, wechselte anschließend zu Türkgücü München. Dort absolvierte Roßbach fünf Regionalliga-Spiele. Es folgten vier Einsätze in der fünftklassigen Bayernliga für den SV Heimstetten. Im vergangenen Sommer kehrte der gebürtige Erfurter in den Nordosten Deutschlands zurück, unterschrieb bei Hertha 03 Zehlendorf.