Neuzugang sticht sofort: Haching gibt sich beim Auftaktspiel in Vilzing keine Blöße

Unterhaching – „Wir sind die Großen der Liga“, sagte Sven Bender vor seinem Liga-Debüt als Cheftrainer . Die SpVgg Unterhaching ist vom Namen her der größte Verein der Regionalliga Bayern in der Spielzeit 2025/2026, gehört nach dem personellen Umbruch infolge des Abstiegs aus der 3. Liga allerdings nicht zu den absoluten Topfavoriten um die Meisterschaft und die damit potenzielle Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse.

Wesley Krattenmacher – das neue Toptalent der SpVgg Unterhaching?

Zahlreiche Stammkräfte aus der vergangenen Saison, darunter Dennis Waidner, Leander Popp, Fabio Torsiello, haben die Vorstädter verlassen. Dementsprechend ist der Kader der Hachinger mal wieder stark verjüngt worden. Einige Talente aus der eigenen Jugend sollen das neue Gesicht rund um Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl werden. Hinzu kommen mehrere junge Neuzugänge, wie Christopher Negele (1. FC Heidenheim), Mike Gevorgyan (TSV 1860 München) und Luis Pfluger (SK Rapid).

Zu den klangvollsten Namen im Kader gehört Wesley Krattenmacher. Der jüngere Bruder von Maurice, aktuell vom FC Bayern an Hertha BSC ausgeliehen, kam in der vergangenen Saison noch für die U17 in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz. In der Vorbereitung sowie beim Pflichtspielauftakt im Totopokal zählte der 16-Jährige zum Stammpersonal bei den Profis. Der Mittelfeldspieler dürfte die neue große Hoffnung auf einen zukünftigen Millionen-Transfer sein.

SpVgg Unterhaching mühte sich im Totopokal gegen einen Kreisligisten

Ob der Youngster auch beim Regionalliga-Start in der Startelf stehen wird, wird sich am frühen Samstagnachmittag zeigen. Dann gastieren die Hachinger bei der DJK Vilzing. Neben Krattenmacher gibt es noch weitere Fragezeichen beim Blick auf die Startaufstellung. Wer zukünftig im Tor stehen wird, ist noch offen. Bender ließ sich bei der Entscheidung zwischen Neuzugang Erion Avdija und U17-Welt- und Europameister Konstantin Heide nicht in die Karten schauen.

Beim Pflichtspielauftakt unter der Woche mühte sich die Spielvereinigung gegen einen Kreisligisten. Bender zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Um in Vilzing zu bestehen, braucht es eine deutliche Leistungssteigerung. Wir berichten von der Partie, die um 14 Uhr starten wird, ausführlich im Live-Ticker. (Alexander Nikel)