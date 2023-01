– Foto: TuS Neetze

+++ Neuzugang: Sami Mansour +++

In der Winterpause hat sich der TuS Neetze noch einmal in der Defensive verstärkt. Vom Vastorfer SK wechselt Sami-Lee Mansour ins Jahnstadion. Der 32-jährige Defensivakteur will es noch einmal wissen. Ausgebildet in der Jugend des Lüneburger SK Hansa und kurzen Aufenthalten beim MTV Treubund sowie dem TSV Winsen, war Sami fünf Jahre Kapitän beim FC Oldenstadt, ehe er nach Eddelstorf und später Vastorf wechselte, wo er ebenfalls Kapitän war.

Sami ist also ein echter Führungsspieler und kann in der Defensive so ziemlich jede Position spielen. Am Wohlsten fühlt sich Sami allerdings auf der „6“. Wir freuen uns über unseren erfahrenen Neuzugang und sagen herzlich Willkommen im Jahnstadion, lieber Sami!