Neuzugang perfekt: Eren Recberlik verstärkt den Angriff!

– Foto: DJK Hehn

Der nächste Neuzugang ist perfekt! Wir freuen uns sehr, Eren Recberlik bei der DJK Hehn begrüßen zu dürfen.

Der Stürmer wechselt vom FC Bewegung (ehemals Brotatos) nach Hehn und wird unsere Offensive ab sofort verstärken. Eren bringt nicht nur reichlich Erfahrung mit, sondern auch einen ausgeprägten Torriecher. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 114 Pflichtspiele, erzielte 85 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor – Zahlen, die für sich sprechen.

Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Torgefahr soll Eren unserem Angriff zusätzliche Qualität verleihen. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie auch menschlich hervorragend in unser Team passt.