Flexibilität und Ruhe am Ball: TuS-Verteidiger Patrick Baumgartner – Foto: Matthias Konzok

Neuzugang Patrick Baumgartner hat beim TuS Binzen eingeschlagen Neuzugang Patrick Baumgartner hat sich als Stammkraft beim TuS Binzen etabliert.

Neuzugang Patrick Baumgartner hat sich als Stammkraft bei Fußball-Landesligist TuS Binzen etabliert. Im Sommer wandelt der Abwehrhüne auf den Spuren der Tour de France.

Rückblick: Am 25. Juli absolvieren die Radprofis die letzte Bergetappe der Tour de France 2025. Von Albertville nach La Plagne. Im Ziel der 19. Etappe zementieren die Stars das Podium: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz. Allrounder mit der passenden Statur, um auch am Berg zu glänzen.