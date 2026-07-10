Neuzugang Nummer Neun: ATSV Erlangen setzt auf Brandon Lala Transfers für Landesliga-Neustart von btfm · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Von Erlangen-Bruck zum ATSV: Brandon Lala wechselte 2018 vom SC Schwabach zum FSV. – Foto: Wolfgang Zink

Umbruch beim ATSV Erlangen: Nach dem Bayernliga-Abstieg und der Ankündigung der ersten Transfers hat der Verein weitere Neuzugänge vorgestellt.

Update vom 10. Juli, um 14:35 Uhr:

Der ATSV Erlangen hat mit Brandon Lala den neunten Sommerneuzugang offiziell vorgestellt. In den vergangenen Jahren hinterließ der 29-Jährige in der Region bereits seine Spuren. Für den SC Schwabach und den FSV Erlangen-Bruck stand der Defensivspezialist in der Landesliga Nordost und in der Bayernliga Nord auf dem Platz. "Brandon Lala #14 trägt ab der Saison 2026/27 das Trikot des ATSV Erlangen", teilt der Verein zum Transfer mit. "Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge und heißen dich herzlich willkommen!" Zugänge: Jens Wartenfelser (TSV Nürnberg-Buch), Moritz Kowalski (TSV Nürnberg-Buch), Can Özsoy (TSV Ziemetshausen), Anton Gnerlich (FSV Erlangen-Bruck), Alexander Piller (FSV Erlangen-Bruck), Burak Ölcer (Vatan Spor Nürnberg), Sandro Weber (TSV Ettleben), Simon Drießlein (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Brandon Lala (FSV Erlangen-Bruck)

Transfers für Landesliga Neustart: ATSV Erlangen stellt nächstes Trio vor Erstmeldung vom 7. Juli, um 13:20 Uhr:

Mit Jens Wartenfelser bekommt der Landesligist reichlich Erfahrung und einen spielenden Co-Trainer ins Team. Der 30-Jährige wurde im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet und schnupperte dort sowie später beim SC Eltersdorf bereits Regionalliga-Luft. Nach Spielzeiten beim Baiersdorfer SV, bei Jahn Forchheim und zuletzt beim TSV Nürnberg-Buch schlägt er nun beim ATSV auf. „Mit seiner Qualität und Routine wird er unser junges Team auf dem Platz verstärken“, vermeldet der Verein voller Vorfreude. Transfer innerhalb der Landesliga Nordost: Vom FSV Erlangen-Bruck kommt Gnerlich zum ATSV Gemeinsam mit Wartenfelser wechselt auch Moritz Kowalski vom neu aufgestellten TSV Nürnberg-Buch zum ATSV. Der 19-Jährige sammelte beim Baiersdorfer SV erste Landesliga-Erfahrung und war in der abgelaufenen Spielzeit mit 31 Einsätzen Dauerbrenner im Bucher Trikot.

Anton Gnerlich wechselt vom FSV Erlangen-Bruck zum ATSV Erlangen. – Foto: Steven Pawlowicz