Neuzugang Nummer drei für den SV Teglingen

Der Kader der ersten Herrenmannschaft des SV Teglingen nimmt weiter Form an und kann nun mit Tom Dikken einen weiteren Neuzugang für die Offensive präsentieren.

Tom spielt aktuell seine dritte Saison in der A-Jugend der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen, wo er nicht erst seit dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern gehört. Der Stürmer konnte in der abgelaufenen Hinrunde satte 18 Treffer in der Bezirksliga erzielen und benötigte hierzu lediglich zehn Spiele.

Auch im letzten Jahr konnte er als Spieler des jüngeren Jahrgangs mit 30 Toren in 21 Spielen überzeugen. So überrascht es nicht, dass Tom aufgrund seiner Offensivstärke bereits im zweiten B-Jugend Jahr regelmäßig in der JSG A1, seinerzeit in der Landesliga, eingesetzt wurde.