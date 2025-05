Neuzugang Nummer 4: SVS schnappt sich Innenverteidiger Löblein

Der SV Schalding-Heining treibt seine Kaderplanungen für die kommende Bayernliga-Saison weiter voran und ist dabei beim Stadtrivalen 1. FC Passau fündig geworden. Nach Fabian Stahl wechselt mit Nikolas Löblein ein weiterer Akteur von der Danziger Straße an den Reuthinger Weg. Der 25-jährige Student trug seit Sommer 2022 das rotweiße Trikot und absolvierte für den FCP 49 Bezirksliga-Einsätze, bei denen ihm sieben Treffer glückten, und 31 Einsätze (ein Tor) in der Landesliga. Ausgebildet wurde der gebürtige Mittelfranke unter anderem in der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg.