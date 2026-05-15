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Vereinsnachrichten
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Neuzugang Nummer 4: Ilias El Hammiri wechselt nach Großenritte
von Marvin Kraft · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser
Der GSV Eintracht Baunatal freut sich, den vierten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorzustellen: Ilias El Hammiri wechselt vom KSV Hessen Kassel zur Eintracht.
Der 24-jährige Offensivspieler wird unser Team in der kommenden Saison verstärken - schön, dass du da bist!