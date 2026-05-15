 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Neuzugang Nummer 4: Ilias El Hammiri wechselt nach Großenritte

von Marvin Kraft · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser
Der GSV Eintracht Baunatal freut sich, den vierten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorzustellen: Ilias El Hammiri wechselt vom KSV Hessen Kassel zur Eintracht.

Der 24-jährige Offensivspieler wird unser Team in der kommenden Saison verstärken - schön, dass du da bist!

Herzlich Willkommen in Großenritte, Ilias!