Neuzugang Nummer 3 für Erlbach: Manasse Francisco kommt vom SSV

Neu in Erlbach: Manasse Francisco – Foto: Lukas Auer

Der Name kursierte bereits länger als potenzieller Neuzugang beim SV Erlbach, nun ist der Transfer auch offiziell.

Der 22-Jährige Manasse Francisco kommt vom Landesligisten SSV Eggenfelden und bringt nicht nur einiges an fußballerischer Qualität, sondern auch viel Ehrgeiz mit in den Erlbacher Kader. Francisco begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des TuS 1860 Pfarrkirchen und zog anschließend weiter in die Nachwuchsabteilung des SV Wacker Burghausen, wo er sich drei Jahre lang sehr gut entwickelte. Bereits als 18-jähriger und damit noch in der U19 spielberechtigt, wechselte er nach Eggenfelden in die Landesliga und wurde auf Anhieb zum Stammspieler Dank an den SSV Eggenfelden

„Beim SSV möchte ich mich bedanken, das war eine tolle Zeit. Ich war 2. Kapitän und Jugendpate, ein Teil des Vereins“, ist Francisco wichtig zu erwähnen. „Aber von den ersten Gesprächen an habe ich auch beim SV Erlbach gespürt, dass das ein sehr ambitionierter Club ist, mit dem ich mich gut identifizieren kann. Der Verein ist mittlerweile eine feste Größe in der Bayernliga, was sich diese Saison mehr als bestätigt hat“, so der Außenbahnspieler. Manasse studiert BWL in Burghausen und kann somit hochklassigen Fußball sehr gut mit dem Studium verbinden. „Ich will mich natürlich schnell in die Mannschaft integrieren und dann früher oder später auch Teil der Startelf werden. Etablieren, eine erfolgreiche Saison spielen und zeigen, was ich kann“, nennt der Pfarrkirchener seine Ziele beim SVE. Mit dem Wechsel von Manasse Francisco setzt der SV Erlbach ein weiteres Zeichen für den eingeschlagenen Weg, auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region zu setzen. Ehrgeizig, ambitioniert mit einiger Erfahrung