Neuzugang Nummer 15: Wacker verpflichtet jungen Keeper

Der talentierte Schlussmann, geboren am 23. Mai 2007 im oberbayerischen Bad Reichenhall, wechselt von der SV Guntamatic Ried an die Salzach und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag bis Sommer 2026. Lapsin, der unter anderem im Nachwuchs des SB Chiemgau Traunstein und des SSC Großgmain ausgebildet wurde, schloss sich im Sommer 2023 der Akademie der SV Guntamatic Ried an. In der abgelaufenen Saison 2023/2024 absolvierte der talentierte Keeper 25 Partien in der ÖFB Jugendliga U18 und stand in 15 Spielen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Mitte auf dem Rasen. Ab sofort wird Lapsin das SVW-Trikot mit der Rückennummer 28 tragen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian einen jungen, hungrigen und talentierten Keeper verpflichten und damit das Torwart-Team der ersten Mannschaft komplettieren konnten. Wir sehen großes Potential in ihm und freuen uns darauf, ihn bei seiner weiteren Entwicklung begleiten zu dürfen", so Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.