Neuzugang Nr. 9: Rückkehrer für Germania Bleckenstedt

Germania Bleckenstedt war auf dem Transfermarkt in der aktuellen Vorphase der Saison schon fleißig unterwegs und präsentierte einige hochkarätige Neuzugänge. Nun stellte der Verein via Instagram den neunten Neuzugang für die kommende Saison vor. Ein alter Bekannter bei den Blau-Gelben..

Aus der Kreisliga Gifhorn wird Jan-Niklas Homann zurück nach Bleckenstedt wechseln und wieder für den Landesligisten auflaufen. Der groß gewachsene Innenverteidiger sammelte unter anderen schon Erfahrung in der Oberliga für den MTV Wolfenbüttel und kam 2022 aus Isenbüttel zum damaligen Bezirksligisten Germania Bleckenstedt.

In der Premierensaison 2022/2023 stieg er direkt mit der Germania auf und stand dabei 15 Mal auf dem Feld. Homann war in der Aufstiegssaison ein wichtiger Pfeiler in der Defensive und ein Stammspieler. In der Landesliga-Premierensaison 2023/2024 stand Homann acht Mal für Bleckenstedt auf dem Feld und wechselte dann 2024 zum Kreisligisten FC Schwülper.