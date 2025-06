Neuzugang Nr. 9: Illertissen holt Marco Hingerl

Es sind intensive Tage derzeit beim FV Illertissen - und nicht nur deshalb, weil der Pokalsieger am Montag in die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison gestartet ist. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler stellen sich derzeit auf die Hinterfüße, um elf Abgänge kompensieren zu können. Mit Erfolg: Nach Mussa Fofana h und Daniel Hausmann können die Illertaler nun binnen weniger Tage den dritten Neuzugang bekanntgeben: Marco Hingerl kehrt in die Regionalliga Bayern zurück und verstärkt den FVI. Der gebürtige Münchner kommt vom Südwest-Regionalligisten KSV Hessen Kassel und ist ingesamt der neunte Neuzugang beim FV Illertissen.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele für Hessen Kassel und war absoluter Stammspieler bei den Nordhessen. Hingerl hatte seine Ausbildung in der Jugend der Spvgg Unterhaching begonnen, setzte sie dann beim FC Bayern München fort. Das ermöglichte ihm sechs Einsätze in der U19-Nationalmannschaft. Nach seiner Zeit im Juniorenbereich des FCB wechselte er zum SC Freiburg, kehrte dann aber wieder zum FC Bayern zur zweiten Mannschaft zurück.



Im Sommer 2018 zog es ihn zum Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, und nach einem Zwischenstopp beim FC Homburg landete er 2022 beim SSV Ulm 1846. Von dort ging es zurück in die Heimat zu Türkgücü München. An der Heinrich-Wieland-Straße hielt es ihn aber nur sechs Monate und so folgte in der Winterpause der Saison 2023/24 der Wechsel zu Hessen Kassel. Hingerl möchte nun mithelfen, dass der FV Illertissen weiterhin eine gute Rolle in der Regionalliga Bayern spielen kann: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe hier beim FVI. Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr gut und ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und Vollgas zu geben."



