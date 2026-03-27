Neuzugang mit Verzögerung: El Haddad verstärkt Gessel-Leerssen

Der FC Gessel-Leerssen sichert sich die Dienste von Charbel El Haddad. Doch bürokratische Hürden bremsen den Einstand: Erst zum Saisonendspurt darf der Neuzugang offiziell eingreifen.

Der FC Gessel-Leerssen treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Charbel El Haddad einen weiteren Neuzugang. Der Mittelfeldspieler wechselt vom FSV Syke und soll künftig im Zentrum für zusätzliche Stabilität und Impulse sorgen.

Allerdings wird sich sein Pflichtspieldebüt noch verzögern. Aufgrund bürokratischer Probleme im Zuge des Winterwechsels ist El Haddad derzeit noch gesperrt und wird voraussichtlich erst ab Mitte Mai spielberechtigt sein. Für den Verein bedeutet das: Geduld statt sofortiger Verstärkung im laufenden Spielbetrieb.