🔥 Neuzugang mit Verantwortung: Kevin „Kev“ Schiefbahn! 🔥

Wir freuen uns, Kevin Schiefbahn bei Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen – und das direkt in einer besonderen Rolle: Kevin kommt als spielender Co-Trainer zu uns. 💪⚽️

Kevin (Jg. 1996, 170 cm) bringt viel Erfahrung aus dem Kreis Düren mit und ist einer, der auf dem Platz lautstark organisiert, vorangeht und mit seiner Art Stabilität reinbringt. In seiner bisherigen Bilanz stehen 140 Spiele, dazu 22 Tore und 15 Assists – außerdem war er gleich 9× in der „Elf der Woche“.