Neuzugang mit starker Geschichte

Ausgebildet in der renommierten Nachwuchsakademie des ukrainischen Topklubs Shakhtar Donetsk, sammelte Bako unter anderem in der UEFA Youth League internationale Erfahrung auf höchstem Niveau. Anfang des Jahres floh er vor dem Krieg in seiner Heimat und fand in Heiligenstadt nicht nur Sicherheit, sondern auch eine neue sportliche Perspektive. Seitdem trainierte er regelmäßig mit dem Thüne-Team – und wusste von Beginn an zu überzeugen. „Kristian hat uns mit seiner Technik, Spielintelligenz und Schnelligkeit sofort beeindruckt. Er ist auf dem linken Flügel zu Hause und bringt dort genau das Profil mit, das unser Spiel variabler macht“, sagt Sportvorstand Marc Werner mit Blick auf den Neuzugang – und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Mit ihm haben wir nun den neunten Linksfuß im Kader.“

Doch nicht nur fußballerisch ist der junge Ukrainer ein Gewinn: Auch menschlich hat sich Kristian in kürzester Zeit hervorragend ins Team integriert. Mit seinem Teamgeist, seiner positiven Art und seiner professionellen Einstellung ist er längst ein geschätzter Teil der Mannschaft geworden.