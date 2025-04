Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung: Nördingen angelt sich Fiedler

Der TSV 1861 Nördlingen hat in der Bayernliga Süd den Klassenerhalt so gut wie sicher in der Tasche und kann daher eine weitere Spielzeit in der fünften Liga planen. Der Heimatverein von Fußball-Legende Gerd Müller kann eine vielversprechende Neuverpflichtung vermelden: Johannes Fiedler wird in der kommenden Spielzeit das Trikot der Kerscher-Formation über. Der 23-Jährige spielt aktuell noch beim Südwest-Landesligisten TSV Wertingen und stand zuvor drei Jahre in Diensten des VfB Eichstätt, für den der Nördlinger Neuzugang 38 Regionalliga-Einsätze (ein Tor) und 26 Bayernliga-Spiele bestritt. Ausgebildet wurde der Verteidiger beim FC Ingolstadt 04, für den er seine Schuhe unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga schnürte.

Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt freut sich über den Transfer und ist überzeugt, dass Fiedler beim TSV eine tragende Rolle einnehmen wird: "Johannes hat in Ingolstadt eine super Ausbildung genossen und in Eichstätt bereits Regionalligaluft geschnuppert. Mit 23 Jahren passt er zudem perfekt in unser Konzept."





Johannes Fiedler hat nach einer Landesliga-Spielzeit für den Aufsteiger TSV Wertingen, der in seiner Premieren-Saison auf Verbandsebene einen harten Stand hat und nach nur einem Jahr vermutlich wieder den Gang in die Bezirksliga antreten muss, Bock, wieder höherklassiger anzugreifen: "Ich freue mich auf die nächste Saison beim TSV Nördlingen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und die Bedingungen in Nördlingen sind super, um sich weiterzuentwickeln.“





Nach einem spielfreien Wochenende beginnt für die Schwaben mit dem einem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen (3. Mai) der Saisonendspurt. Nach einem weiteren Match auf eigenem Geläuf gegen den TSV Landsberg (10. Mai) müssen Schröter, Mayer & Co. am 17. Mai zum Abschluss beim SV Schalding-Heining ran.