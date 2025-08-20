Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung für Landesklasse-Aufsteiger

Florian Wendt hat in seiner fußballerischen Laufbahn schon so einiges erlebt. Mit den B-Junioren von Borussia Dortmund holte der heute 24-Jährige im Jahr 2018 die Deutsche Meisterschaft. Später lief er für die Zweitvertretung des SC Paderborn in der Ober- und Regionalliga auf. Zuletzt spielte er noch für die Sportfreunde Lotte und Eintracht Braunschweig II. Künftig allerdings wird Wendt in Sachsen-Anhalt auflaufen - für einen Landesklasse-Aufsteiger.

Wendt, der 2016 aus dem Nachwuchs des 1. FC Lok Stendal zu Borussia Dortmund gewechselt war, hat sich dem Möringer SV angeschlossen. "Er hat letzte Woche unterschrieben und ist auch schon spielberechtigt", berichtet Julian Müller, der Sportliche Leiter des MSV. Der Club hatte erst im Sommer als Kreismeister der östlichen Altmark die Rückkehr in die Landesklasse gefeiert - und darf sich nun auf die Erfahrung aus 60 Oberliga- und 20 Regionalliga-Einsätzen freuen. Zumindest dann, wenn es die Zeit zulässt. Zum Spielerprofil:

Im vergangenen Sommer war Wendt noch innerhalb der Regionalliga West von der U21 des SC Paderborn zu den Sportfreunden Lotte gewechselt. Nach nur vier Einsätzen in der Hinrunde zog es ihn im Winter zur zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig, von der er sich jedoch nach nur zwei Oberliga-Einsätzen wieder verabschiedete. Nun will Wendt in der Landesklasse 1 dem runden Leder nachjagen.

"Aus beruflichen Gründen ist es zeitlich nicht mehr möglich, höherklassig Fußball zu spielen", erklärt der 24-jährige Neuzugang seinen Wechsel in den Amateurbereich und ergänzt: "Ich hoffe, dass ich den Möringer SV gelegentlich unterstützen kann." Wenn dies möglich ist, dürfte der gelernte Defensivspieler sportlich in jedem Fall eine große Bereicherung für den Aufsteiger sein.

Oberliga-Erfahrung und ein Ex-Profi aus der Ukraine

Dabei ist der ehemalige Regionalliga-Spieler nicht der einzige spannende Neuzugang des Aufsteigers. Mit dem 28-jährigen Paul Schönburg begrüßte der MSV unter anderem einen Defensivmann zurück, der für den 1. FC Lok Stendal schon in der Verbandsliga und Oberliga auflief. Außerdem wechselte Vasyl Hutsu, ein Ex-Profi aus der Ukraine, in die Pappelarena. Zuletzt schnürte der 40-Jährige seine Schuhe für den Post SV Stendal. Nun soll er mit seiner Routine in der Landesklasse helfen. Zugleich sollen die erfahrenen Leute eine Stütze für die Nachwuchstalente sein, die beim Möringer SV auf dem Sprung in den Herrenbereich sind. Zu den Spielerprofilen:

>> Paul Schönburg

>> Vaysl Hutsu

