Neuzugang Maloku triff gleich doppelt für SC St. Tönis Oberliga Niederrhein: Der SC St. Tönis beendet die Vorbereitung mit einem klaren Sieg.

Oberligist SC St. Tönis gewann sein letztes Testspiel vor dem Rückrundenauftakt der am kommenden Sonntag beim Hülser SV unangefochten mit 5:0 (2:0). Allerdings ist der Bezirksligist von Trainer Andre Wienes erst seit kurzem in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte eingestiegen. Luca Tim Jerz (8.), Lukas Stiels (23., Foulelfmeter), Neuzugang Ndrin Maloku (47./86.), in der zweiten Halbzeit eingewechselt, und Youngster Philipp Horster (87.), von VVV Venlo zurückgekehrt und eigentlich noch für den Rest der Saison für die A-Junioren spielberechtigt, erzielten die Tore.