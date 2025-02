Neuzugang Lajqi gesetzt: BCF rundet starke Vorbereitung gegen Miesbach ab – „Stimmung ist gut“

Mit einem 3:2-Erfolg beim SV Miesbach hat der BCF Wolfratshausen eine in Summe äußerst gelungene Vorbereitung beendet. Die Elf von Tarkan Demir blieb in vier Partien ungeschlagen und kassierte bei 17 erzielen Treffern lediglich zwei Gegentore – die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückserie in der Bezirksliga Süd sind somit erfüllt. Auch der Trainer blickt optimistisch auf die kommenden Wochen: „Moral und Stimmung sind gut, jetzt wollen wir einen guten Start“, betont Tarkan Demir. Der geht am Samstag vor eigenem Publikum gegen die U 23 des FC Deisenhofen über die Bühne.

Bezüglich Startelf und Kader ist sich Demir weitgehend im Klaren. „Es wird keine großartigen Veränderungen mehr geben.“ Heißt im Umkehrschluss: Patriot Lajqi hat sich ohne Verzug in die erste Garde gespielt. Demir findet Gefallen an der Varianz des Routiniers auf der linken Seite. In Miesbach bekleidete der Neuzugang vom FC Kosova vor Ralf Schubnell den offensiven Part. War auch dadurch zu erklären, dass Demir seinen Kapitän aus der Mitte wegholte, um einen weiteren Novizen zu testen. Einfach war es nicht für Kreshnik Nebihu nach langer Pause und mit nur einer Übungseinheit, aber der Kosovare kämpfte sich bis zum Ende durch.

Dem Fremdeln mit den neuen Kollegen lässt sich ebenso zeitnah abhelfen, wie dem konditionellen Rückstand. Demir urteilt pragmatisch perspektivisch über Nebihu: „Er bringt uns im Zentrum weiter.“ Gedulden muss sich derweil noch Yassin Idriss. Der Zugang aus Aubing habe zwar „absolutes Potenzial für die Stammelf“, hat aber noch zu wenige Trainings auf dem Buckel.

Festlegen muss Demir zudem die Rangfolge bei den Torhütern. Zwischenzeitlich ließ der 47-Jährige durchblicken, Adrian Neumeiers Vorrunden-Performance nicht uneeingeschränkt positiv zu bewerten. Gut möglich, dass beim ersten Punktspiel Simon Oppolzer zwischen den Pfosten steht. Beim finalen Test teilten sich beide Keeper die Spielzeit.

Abgesehen von einer schwammigen Phase, in der die Farcheter ihre 2:0-Führung beim Ost-Bezirksligisten leichtfertig aufs Spiel setzten, habe das Team in den letzten Wochen stets „konsequent verteidigt.“ Ein Doppelpacker von Fabijan Podunavac und das Führungstor von Manuel Spreiter reichten letztlich auch in Miesbach für einen Erfolg. „Wir haben gesehen, dass wir gut drauf und bereit sind“, hofft Demir auf eine Fortsetzung in der Punkterunde.