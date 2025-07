Neuzugang Knöferl trifft erstmals für ASV Dachau: „Schritt in die richtige Richtung“

Obwohl Koston seine Spieler in der vergangenen Trainingswoche hart schuften ließ, zeigten die Gäste gute Ansätze. „Es muss noch nicht alles funktionieren. Wichtig ist, dass man die Idee erkennt und dass man weiß, wie man Druck in die Situationen bringt. Das ist uns gelungen”, so Koston.

Neuzugang Kilian Knöferl brachte die Gäste mit seinem Premierentreffer in Führung – nach Vorarbeit des ebenfalls neuen Harun Mohamed (31.). Weil die Dachauer gut verteidigten, hielt die Führung bis in die Schlussphase. Da erzielte Aichs Florian Friedrich per Elfmeter den Ausgleich (79.). Es war die einzige gute Chance des FCA in den gesamten 90 Minuten. Doch das reichte für ein Unentschieden. Koston und die Dachauer konnten damit leben.