Neuzugang in Torlaune: Trifft Dam auch in Suhl?

Der Stürmer wechselte vom SV Witterda nach Geraberg und bringt neben seiner beeindruckenden Torquote aus der vergangenen Saison auch Erfahrungen aus der Landesklasse und Thüringenliga mit.
Dass der Neuzugang eine echte Verstärkung für die Offensive sein kann, deutete er bereits in der Sommervorbereitung an: In drei Testspielen erzielte die SpVgg Geratal fünf Treffer – vier davon gingen auf das Konto von Christopher Dam. Kann der Torjäger auch beim Eröffnungsspiel der Thüringenliga am Freitagabend beim Aufsteiger 1. Suhler SV 06 (LIVE ab 18:30 Uhr im FuPa-Ticker) seine Torgefahr zeigen?!
Sophie Bussemer: Was hat dich überzeugt, zu unserem Verein zu wechseln?
Christopher Dam: Ich bin durch meinen Kumpel, Louis Meyer, auf Geratal aufmerksam geworden. Nachdem ich dann ein bis zweimal beim Training war, hat mich das Gesamtpaket überzeugt. Die Menschlichkeit und Ehrlichkeit wird hier sehr gewahrt, was ich positiv finde. Zudem gibt es für mich endlich wieder einen großen sportlichen Reiz, den ich hier bestmöglich erfüllen will.
Sophie: Du hast in der vergangenen Saison 21 Tore erzielt. Was sind deine persönlichen Ziele für die kommende Spielzeit?
Christopher: Ich denke, mich an Toren zu messen, wäre verkehrt. Ich versuche in den Spielen, in denen ich spiele, alles für das Team zu geben, um am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Mein persönliches Ziel ist es, eine wichtige Rolle im Team einnehmen zu können.
Sophie: Du konntest bereits Erfahrungen in der Landesklasse und Thüringenliga sammeln. Wie möchtest du diese Erfahrung in die Mannschaft einbringen?
Christopher: Das ist ja schon ein bisschen her. Es hat sich in der Zeit viel in der Liga verändert. Trotzdem weiß ich, dass ich mit gesundem Selbstbewusstsein, in die Spiele und die Saison gehen werde.
Sophie: Wie würdest du dich als Stürmer beschreiben? Was dürfen sich unsere Fans von dir auf dem Platz erwarten?
Christopher: Ich bin kein Mensch von großen Worten, aber ich kann versprechen, dass ich immer im Dienst der Mannschaft stehen werde. Ich werde jeden Moment mit Ehrgeiz und Leidenschaft für den Verein spielen, genießen und mein Bestmögliches geben.