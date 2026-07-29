Neuzugang in Torlaune: Trifft Dam auch in Suhl? Mit Christopher Dam hat die SpVgg Geratal einen torgefährlichen Angreifer für die Saison 2026/27 verpflichtet. von S. Bussemer / FuPa Thüringen · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: © SpVgg Geratal

Der Stürmer wechselte vom SV Witterda nach Geraberg und bringt neben seiner beeindruckenden Torquote aus der vergangenen Saison auch Erfahrungen aus der Landesklasse und Thüringenliga mit.

Dass der Neuzugang eine echte Verstärkung für die Offensive sein kann, deutete er bereits in der Sommervorbereitung an: In drei Testspielen erzielte die SpVgg Geratal fünf Treffer – vier davon gingen auf das Konto von Christopher Dam. Kann der Torjäger auch beim Eröffnungsspiel der Thüringenliga am Freitagabend beim Aufsteiger 1. Suhler SV 06 (LIVE ab 18:30 Uhr im FuPa-Ticker) seine Torgefahr zeigen?! Im Vereinsinterview mit Sophie Bussemer spricht der 25-Jährige über über seine Beweggründe für den Wechsel, seine Ziele und das, was die Fans von ihm erwarten dürfen... Sophie Bussemer: Was hat dich überzeugt, zu unserem Verein zu wechseln?

Christopher Dam: Ich bin durch meinen Kumpel, Louis Meyer, auf Geratal aufmerksam geworden. Nachdem ich dann ein bis zweimal beim Training war, hat mich das Gesamtpaket überzeugt. Die Menschlichkeit und Ehrlichkeit wird hier sehr gewahrt, was ich positiv finde. Zudem gibt es für mich endlich wieder einen großen sportlichen Reiz, den ich hier bestmöglich erfüllen will.

Sophie: Du hast in der vergangenen Saison 21 Tore erzielt. Was sind deine persönlichen Ziele für die kommende Spielzeit?

Christopher: Ich denke, mich an Toren zu messen, wäre verkehrt. Ich versuche in den Spielen, in denen ich spiele, alles für das Team zu geben, um am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Mein persönliches Ziel ist es, eine wichtige Rolle im Team einnehmen zu können. Sophie: Du konntest bereits Erfahrungen in der Landesklasse und Thüringenliga sammeln. Wie möchtest du diese Erfahrung in die Mannschaft einbringen?

Christopher: Das ist ja schon ein bisschen her. Es hat sich in der Zeit viel in der Liga verändert. Trotzdem weiß ich, dass ich mit gesundem Selbstbewusstsein, in die Spiele und die Saison gehen werde.