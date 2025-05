Neuzugang in der Bezirksliga, Verlängerungen in der Landesliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Trillfingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Andre Krause verlässt die aktive Fußballbühne – ein Spieler, wie man ihn heute nur noch selten findet. Nicht nur wegen Pokalen oder Titeln – sondern weil er Herz, Leidenschaft und Hingabe auf den Platz gebracht hat wie kaum ein anderer. Andre war ein Heißsporn – im besten Sinne. Einer, der die Mannschaft mitriss, der Körpersprache vorlebte, der auch nach 90 Minuten noch nicht Schluss machte, wenn es was zu diskutieren gab. Und ja: Bei all dem Einsatz gab’s auch mal kleine Aussetzer – seine Jungs nannten ihn liebevoll "Tommy" – in Anlehnung an den legendären Tommy Piplica. Doch selbst das zeigt nur, wie sehr er dazugehört hat. Humor, Selbstironie und Teamgeist pur.

Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Georgios bleibt auch in der kommenden Saison ein Teil der Türkspor-Familie – und das erfüllt uns mit Stolz! Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Leidenschaft auf dem Platz und seinem Herz für das Team ist er mehr als nur ein Spieler – er ist ein echtes Vorbild. Gemeinsam wollen wir neue Ziele erreichen, weiter wachsen und jede Minute auf dem Platz mit Herz und Kampfgeist füllen. Schön, dass du bei uns bleibst, Georgios – auf eine starke, erfolgreiche Saison im Türkspor-Trikot!

Ediz geht auch in der kommenden Saison für unsere Farben aufs Feld – und wir könnten uns keinen besseren Teamplayer wünschen! Mit seiner Energie, seinem Ehrgeiz und dem unerschütterlichen Willen gibt er in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel alles für die Mannschaft. Ediz verkörpert, was es heißt, Teil der Türkspor-Familie zu sein: Zusammenhalt, Leidenschaft und der feste Glaube an den gemeinsamen Weg. Wir freuen uns auf viele weitere starke Momente mit dir, Ediz – die Reise geht weiter!

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Bezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260288

SV Bonlanden - TV Echterdingen II

Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Donnerstag, den 22.05.2025 um 19.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 1

Spielkennung: :351300156

FK Sarajevo Stuttgart - FSV Waldebene

Stuttgart Ost II

vom 15.05.2025 um 20.00 Uhr

Neuer Termin

Donnerstag, den 22.05.2025 um 19.30 Uhr

