Neuzugang im Tor: Darius Achitei wechselt zu Rapid Wien II

– Foto: SK Rapid Wien

Der 1,96-Meter-Mann kam im Alter von 13 Jahren in die Jugendabteilung der Grazer und durchlief beim GAK anschließend die U16 sowie die AKA U18. Im Sommer 2025 stand er zudem in der 1. Runde des UNIQUA ÖFB Cup im Profikader der roten Teufel. Nun entscheidet sich der gebürtige Steirer für den Wechsel nach Hütteldorf und wird ab sofort das Rapid II-Torhütergespann verstärken.

Darius Achitei selbst meint über seinen Wechsel: „Rapid II ist für mich die optimale Gelegenheit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung sowie Karriere zu machen und deshalb freue ich mich sehr, hier zu sein. Mein klares Ziel ist es, wichtige Spielminuten auf hohem Niveau zu sammeln und mich in der 2. Liga zu etablieren.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum Neuzugang: „Darius ist ein großgewachsener, sehr talentierter Tormann und ich freue mich, ihn von nun an in Hütteldorf begrüßen zu dürfen. Ich wünsche ihm für die kommenden Aufgaben alles Gute und bin gespannt auf seine Entwicklung in Grün-Weiß.“