Neuzugang im Tor: Bela Luis Dumrath verstärkt die Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers freuen sich, mit Bela Luis Dumrath einen jungen Torwart im Team begrüßen zu dürfen. Der 21-jährige wechselt auf Leihbasis vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen auf die Waldau.

Passendes Profil für die Philosophie der Kickers

Der 1,98 Meter große Keeper wurde in Hamburg geboren und besitzt die deutsche sowie die schweizerische Staatsbürgerschaft. Ausgebildet wurde er unter anderem bei Chur 97, dem Team Südostschweiz und dem FC St. Gallen, wo er in den letzten Jahren in der U21 eingesetzt wurde. Trotz seines jungen Alters bringt Bela bereits solide Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit.

Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt: „Bela ist ein Torwart, der trotz seines jungen Alters schon viele Spiele im Herrenbereich absolviert hat. Wir sind überzeugt, dass er eine großartige Ergänzung für unser Torwartteam sein wird.“

Trainer Marco Wildersinn ergänzt: „Bela hat uns mit seiner professionellen Einstellung und Qualitäten im Tor direkt überzeugt. Er ist ein junger, großer Torwart, der genau den Ehrgeiz mitbringt, den wir bei den Kickers benötigen.“

Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine Zeit in Stuttgart: „Ich freue mich sehr auf meine Zeit bei den Stuttgarter Kickers. Der Verein, die Fans und das Trainerteam bieten mir optimale Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln.“

Willkommen auf der Waldau, Bela – wir freuen uns, dass du Teil unseres Teams bist!