Neuzugang Ilkan Atak trifft doppelt bei Sieg des FC Ismaning Testspiel gegen Gilching von Nico Bauer · Heute, 08:01 Uhr · 0 Leser

Neuzugang als Hoffnungsträger: Ilkan Atak (beim Kopfball) steuerte zwei Tore zum Ismaninger Sieg bei. – Foto: Michalek

Der Bayernligist bereitet sich erfolgreich auf die Rückrunde vor. Neuzugang Ilkan Atak überzeugt mit zwei Toren für den FC Ismaning.

Am Ende stimmten die Zahlen beim 5:2 (3:1)-Sieg des FC Ismaning gegen den TSV Gilching. Der Fußball-Bayernligist hatte in dem Duell mit dem Bezirksligisten viele Chancen und hätte auch noch deutlicher gewinnen können. Deshalb war Trainer Jacky Muriqi mit dem Übungskick auch zufrieden. Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. 5 2 Abpfiff Nach Dogukan Mumcu von Türkspor Augsburg haben die Ismaninger mit Ilkan Atak in der Winterpause noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Atak hat zuletzt in der Türkei gespielt und lebt nun wieder in München. Er stellte sich beim FC Ismaning im Probetraining vor und überzeugte auf der ganzen Linie. „Ilkan ist ein guter Junge mit Potenzial auf Einsatzzeit in der Bayernliga“, sagt sein Trainer. Der Neuzugang für die offensiven Außenbahnen machte gegen Gilching auch die beiden Tore zum 1:0 (6.) und 2:1 (16.). Der andere Neuzugang, Dogukan Mumcu, machte das 4:1 (60.) und dazu kamen Tore von Philip Kuhn (43.) sowie Lucio Gonzalo Theveny (74.). Für Gilching traf zweimal Jomarcio Augusto (8., 89.). An dem Testspiel gefiel dem Ismaninger Trainer besonders, dass sich seine Schützlinge immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten erspielt haben. In der Offensive drückte in der Liga ja oftmals der Schuh und da muss man zulegen, um sich weiterhin vor der Abstiegszone halten zu können.