🔥 Neuzugang fürs Mittelfeld: Enrico „Rici“ Wiebe! 🔥

Wir freuen uns, mit Enrico Wiebe einen spielstarken Mittelfeldmann ab der Saison 2026/2027 bei Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen. Enrico (genannt „Rici“) bringt genau die Mischung mit, die wir uns wünschen: laufstark, zweikampfstabil und mit Zug nach vorne.

Aus der Region ist er kein Unbekannter: Enrico war u. a. bereits für Schophoven aktiv und hat zuletzt bei Düren 77 gespielt. Auch seine Zahlen können sich sehen lassen – in seiner bisherigen Bilanz stehen 77 Spiele, 27 Tore und 17 Assists.