Neuzugang für Schonnebeck auf der Torhüterposition

Der 25-jährige Schlussmann bringt Erfahrung mit an den Schetters Busch: Neben fünf Einsätzen in der laufenden Saison für die U23 des VfL Bochum kann Lübcke bereits auf insgesamt 61 Oberliga- sowie 30 Regionalligapartien zurückblicken.

„Niklas hat uns sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Mit ihm bekommen wir einen noch relativ jungen, aber bereits sehr erfahrenen Torwart, der Ruhe ausstrahlt und viele Eigenschaften des modernen Torhüterspiels mitbringt. Er ist in der Jugend beim VfL Bochum top ausgebildet worden und konnte in den vergangenen Jahren nicht nur Erfahrungen in der Oberliga, sondern auch in der Regionalliga sammeln. Dort hat er gezeigt, dass er über eine hohe Qualität verfügt,“ so Christan Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, zur Neuverpflichtung.