Neuzugang für Regionalligisten kommt von Dynamo Dresden

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde treibt seine Personalplanungen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Janosz Heidrich verpflichtet der Verein ein vielversprechendes Talent für die erste Mannschaft. Der 18-jährige gebürtige Berliner wechselt aus dem Nachwuchs der SG Dynamo Dresden ins Werner-Seelenbinder-Stadion und soll dort fest an den Herrenbereich herangeführt werden.

Der FSV 63 Luckenwalde verzeichnet ein neues Gesicht für die anstehende Spielzeit. Mit Janosz Heidrich wechselt ein 18 Jahre junger Akteur ins „Seele“. Der gebürtige Berliner genoss eine fundierte fußballerische Ausbildung und durchlief zunächst die Nachwuchsabteilung des 1. FC Union Berlin. Im Jahr 2022 entschied er sich für den Schritt in das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden, wo er zuletzt für die U19-Junioren aktiv war. Nun folgt für ihn die Rückkehr in die Heimatregion.

Fester Bestandteil des Regionalligakaders

Obwohl Janosz Heidrich rein altersmäßig noch ein weiteres Jahr im Bereich der U19-Junioren spielberechtigt wäre, ist er für die erste Mannschaft des FSV 63 Luckenwalde eingeplant. Der Verein setzt großes Vertrauen in die Fähigkeiten des jungen Spielers und möchte ihm die Chance bieten, sich frühzeitig im anspruchsvollen Herrenbereich zu beweisen. Seine Entwicklung soll durch die sofortige feste Integrierung in das Regionalligateam optimal gefördert werden.

Große Vorfreude

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel erfreut über den Transfer: „Janosz ist ein sehr talentierter und spannender Spieler, der eine immense Power und Athletik mitbringt. In den Gesprächen galt es aufzuzeigen, dass wir den früheren Einstieg in den Männerbereich für ihn als richtig erachten und Luckenwalde das passende Umfeld dafür sein kann. Er gehört fest zum Regionalligakader, auch wenn er noch ein Jahr U19 spielen könnte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Janosz!“