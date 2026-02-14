Neuzugang für die Offensive: Franziska Lüken wechselt nach Göttingen

– Foto: Friedhelm Brauner

Mit Franziska Lüken verpflichtet der ESV RW Göttingen eine Offensivspielerin mit Torinstinkt. Die Angreiferin überzeugte zuletzt in der Kreisliga mit einer starken Trefferquote und soll nun in der Landesliga für frischen Schwung sorgen.

Der ESV RW Göttingen hat seine Offensive personell verstärkt und mit Franziska Lüken eine neue Angreiferin verpflichtet. Die Stürmerin stößt ab sofort zur Frauenmannschaft des Landesligisten und soll dort für zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff sorgen.

Wie der Verein in einem Instagram-Beitrag mitteilte, „verstärkt Franziska Lüken ab sofort unsere Offensive“. Zuletzt war die Offensivspielerin mit einem Zweitspielrecht für die SSG Bishausen in der Kreisliga im Einsatz und machte dort mit einer eindrucksvollen Torbilanz auf sich aufmerksam. „In der laufenden Saison knipste sie bereits zwölfmal“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.