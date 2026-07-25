Neuzugang für die Offensive: Bastian Dosquet verstärkt das Team von P. M. · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Eintracht Emmeln

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– Foto: SV Eintracht Emmeln

Der Kader erhält weitere Verstärkung: Bastian Dosquet schließt sich der Mannschaft an. Der groß gewachsene Offensivspieler ist bereits in der Vorbereitung angekommen und soll künftig zusätzliche Optionen im Angriff bieten. Früher Einstieg trotz späterem Umzug

Bastian Dosquet gehört ab sofort zum Kader. Zwar wird er aus privaten und beruflichen Gründen erst im Laufe der Saison seine Zelte in Münster abbrechen und ins Emsland ziehen, sportlich ist der Offensivspieler jedoch bereits fester Bestandteil der Mannschaft. Nach Vereinsangaben hat er sich sowohl auf als auch neben dem Platz schnell integriert. Trainer sieht zusätzliche Möglichkeiten im Angriff Trainer Stefan Többen verspricht sich viel von dem Neuzugang. Vor allem die körperliche Präsenz des rund zwei Meter großen Angreifers soll der Offensive neue Möglichkeiten eröffnen. „Mit seinen zwei Metern Körpergröße ist er ein idealer Zielspieler in der Offensive und wird unsere Möglichkeiten im Angriff bereichern“, sagt Többen. Der Verein heißt Bastian Dosquet herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

– Foto: SV Raspo Lathen

Erfahrung für die Defensive Der SV Raspo Lathen kann einen weiteren Neuzugang für seine erste Herrenmannschaft vermelden. Janek Hopster schließt sich den Grün-Weißen an und wechselt von Fortuna Fresenburg an die Meppener Straße. Der 30-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar und soll die Kreisligamannschaft mit seiner Erfahrung, Übersicht und Vielseitigkeit verstärken. 21 Einsätze für Fortuna Fresenburg In der vergangenen Saison absolvierte Hopster für Fortuna Fresenburg 21 Pflichtspiele und bereitete dabei vier Treffer vor. Raspo Lathen heißt den Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, viele verletzungsfreie Spiele und eine erfolgreiche Zeit im grün-weißen Trikot.

– Foto: SV Werpeloh

SV Werpeloh setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs Die Kaderplanung beim SV Werpeloh nimmt weiter Formen an. Mit Henrik Münster und Torsten Schmitz rücken zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader der 1. Herren auf und verstärken das Team für die kommende Saison. Torwart Münster erhält seine Chance Mit Henrik Münster stößt ein weiterer Spieler aus der 2. Herren zur ersten Mannschaft des SV Werpeloh. Der Torhüter hat sich dort mit konstant starken Leistungen empfohlen und sich als verlässlicher Rückhalt präsentiert. Nun soll er seine Qualitäten auch im Team der 1. Herren unter Beweis stellen. Schmitz bringt Stabilität für die Defensive Auch Torsten Schmitz schafft den Sprung aus der zweiten Mannschaft in den Kader der 1. Herren. Der Defensivspezialist fühlt sich in der Abwehr zu Hause und soll mit seiner Spielweise für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Defensive sorgen. Mit den beiden vereinsinternen Aufrückern setzt der SV Werpeloh seinen eingeschlagenen Weg in der Kaderplanung fort. Der Verein begrüßt Henrik Münster und Torsten Schmitz in der 1. Herren und wünscht beiden eine erfolgreiche Saison.

– Foto: SV Viktoria Ahlen-Steinbild

Neue Bälle für Viktoria Ahlen-Steinbild: Spende sorgt für Freude im Verein Der SV Viktoria Ahlen-Steinbild darf sich über neue Trainingsbälle freuen. Möglich wurde die Unterstützung durch eine Spende des Europaabgeordneten Jens Gieseke, übergeben von Ferienpraktikant Mattis Jönen. Unterstützung für den Trainingsalltag Beim SV Viktoria Ahlen-Steinbild gibt es Grund zur Freude: Der Verein hat einen neuen Ballsatz erhalten und kann damit künftig mit frischem Trainingsmaterial arbeiten. Die Übergabe übernahm Mattis Jönen, der derzeit ein Ferienpraktikum im Büro des Europaabgeordneten Jens Gieseke absolviert. Dank an Jens Gieseke und Mattis Jönen Besonders erfreut zeigt sich der Verein darüber, dass Mattis Jönen die Gelegenheit seines Praktikums genutzt hat, um sich für seinen Heimatverein einzusetzen. Ein ausdrücklicher Dank gilt zudem Jens Gieseke, der die Spende ermöglicht hat und damit das Vereinsleben in Ahlen-Steinbild unterstützt. Mit den neuen Bällen sind die Voraussetzungen für die kommenden Trainingseinheiten verbessert – und die Freude im Verein entsprechend groß.

– Foto: SV Concordia Schleper