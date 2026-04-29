Neuzugang für die Offensive: Bad Pyrmont Hagen holt Flügelspieler Will

– Foto: Bad Pyrmont Hage

Der FC Bad Pyrmont Hagen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga 4 Hannover weiter voran und hat mit Lukas Will einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der Außenspieler wechselt zur neuen Spielzeit vom Fortuna Schlangen an die Südstraße.

Der Verein setzt mit der Verpflichtung auf einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der perspektivisch eine wichtige Rolle im Team einnehmen soll. Will gilt als schneller Flügelakteur, der vor allem über seine Dynamik auf den Außenbahnen kommt und das Offensivspiel beleben kann.

Wechsel über die Landesgrenze hinweg

Mit dem Transfer verlässt Will seinen bisherigen Klub Fortuna Schlangen, der im lippischen Raum beheimatet ist und zuletzt im Amateurbereich aktiv war. Der Schritt nach Bad Pyrmont bedeutet für den Offensivspieler zugleich den Wechsel in eine neue Liga und ein anderes Umfeld.