Neuzugang für die Krönchenstädter: SFS verpflichtet Dustin Willms

Sieger-Gene für SFS: Trotz seines verhältnismäßig jungen Alters gewinnen die Sportfreunde in Dustin Willms einige Erfahrung für die anstehende Regionalligasaison hinzu. Der 25-Jährige spielte in den vergangenen beiden Jahren für den MSV Duisburg und Alemannia Aachen in der Regionalliga West - und feierte mit beiden Clubs am Ende der Saison jeweils die Meisterschaft. Mit den Alemannen errang er 2023/24 zudem das Double. Für den FSV Zwickau zockte Dustin zwischen 2020 - 2022 in der 3. Liga, seine persönlich erfolgreichste Saison spielte er ein Jahr später in den Reihen von Fortuna Köln: Elf Mal netzte „Willy" in 24 Spielen. Insgesamt bringt es der gebürtige Werner aus der Schalker Knappenschmiede auf 97 Regionalliga- und 42 Drittliga-Einsätze.