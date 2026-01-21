Neuzugang für die Damen des TuS Neuenkirchen

Die 16jährige Dammerin spielt seit ihrem 5. Lebensjahr bei RWD und konnte zuletzt bei den B-Mädels Landesligaerfahrung sammeln. Aktuell spielt sie bereits in der ersten Damen (Bezirksliga) und konnte auch hier schon ihre Visitenkarte hinterlassen. Mit aktuell sechs Treffern steht sie in der Top 6 der Torschützenliste und ist zweitbeste Torjägerin ihres Teams.

„Ich möchte den nächsten Schritt gehen und auf dem nächsthöheren Niveau spielen. Ich glaube das ich mich in Neuenkirchen kontinuierlich weiterentwickeln kann und dort auch die Zeit bekomme, die dazu notwendig ist. Es waren sehr gute Gespräche mit Markus Gertz in denen er mich nicht lange überzeugen musste.“ (Joline Tchodie)