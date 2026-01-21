Neuzugang für die Damen des TuS Neuenkirchen

Transfer-Update
Mit Joline Tchodie von RW Damme wechselt eine Offensivspielerin im Sommer zum TuS Neuenkirchen.
Die 16jährige Dammerin spielt seit ihrem 5. Lebensjahr bei RWD und konnte zuletzt bei den B-Mädels Landesligaerfahrung sammeln. Aktuell spielt sie bereits in der ersten Damen (Bezirksliga) und konnte auch hier schon ihre Visitenkarte hinterlassen. Mit aktuell sechs Treffern steht sie in der Top 6 der Torschützenliste und ist zweitbeste Torjägerin ihres Teams.
„Ich möchte den nächsten Schritt gehen und auf dem nächsthöheren Niveau spielen. Ich glaube das ich mich in Neuenkirchen kontinuierlich weiterentwickeln kann und dort auch die Zeit bekomme, die dazu notwendig ist. Es waren sehr gute Gespräche mit Markus Gertz in denen er mich nicht lange überzeugen musste.“ (Joline Tchodie)
„Ich konnte Joline schon bei einigen Spielen beobachten und bin von ihr total überzeugt. Sie ist jung und ehrgeizig und bringt trotzdem schon eine gewisse Erfahrung mit, die ihrer Weiterentwicklung zugute kommen wird.“ so Trainer Markus Gertz.
Ab dem 1.Juli wird Joline in blau-weiß im Pias Park auflaufen.